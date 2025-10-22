Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince 10 Ekim'deki duruşmada Kadiroğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, Ziya Kadiroğlu hakkında tutuklama kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda 17 Ekim'de İstanbul'da yakalanıp Ankara'ya getirilen Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Kadiroğlu, çıkarıldığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girmek suretiyle menfaat temin etme" suçlarından da tutuklandı.