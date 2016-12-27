‘Üniversitelerde gençlere tarihi nasıl öğreteceğimizi gözden geçirmeliyiz’

'Kim Milyoner Olmak İster' programında 12 yıllık tarih öğretmeninin bir soruya verdiği yanıt şaşkınlık yarattı. Eğitimci-Yazar Şahin Aybek, “Fakültelerimizde tarih alan bilgisine yönelik nasıl bir eğitim veriliyor? Üniversitelerimizde gençlerimize tarih gibi önemli bir alanda neler öğreteceğimizi, nasıl öğreteceğimizi ve ne maksatla öğreteceğimizi bir kez daha gözden geçirmeliyiz” dedi.

'Kim Milyoner Olmak İster' programında 12 yıllık tarih öğretmeninin bir soruya verdiği yanıt şaşkınlık yarattı. Eğitimci-Yazar Şahin Aybek, “Fakültelerimizde tarih alan bilgisine yönelik nasıl bir eğitim veriliyor? Üniversitelerimizde gençlerimize tarih gibi önemli bir alanda neler öğreteceğimizi, nasıl öğreteceğimizi ve ne maksatla öğreteceğimizi bir kez daha gözden geçirmeliyiz” dedi.

ATV ekranlarında Selçuk Yöntem’in sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programının son yayınlanan bölümünde tarih öğretmeninin bir soruya verdiği yanıt, eğitim sistemini ve sistemin bir parçası olan öğretmenleri gündeme getirdi.

Programda 12 yıllık tarih öğretmeni “1976-2008 arası devlet başkanı olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Latin Amerikalı lider kimdir” sorusunu Fidel Castro yerine 1967 yılında öldürülen “Ernesto Che Guevara” yanıtını verdi.

İLGİLİ HABER Kim Milyoner Olmak İster'de skandal yanıt

Konuyu sozcu.com.tr’ye değerlendiren Eğitimci-Yazar Şahin Aybek, “2016 Yılında proje okulları, tam gün eğitim, Adana'daki yurtta yanan çocuklar, TIMSS sonuçları ve PISA 2015 sonuçları derken; bu yaşanan olay bir eğitim sorununu daha gündeme getirdi. Türkiye'deki öğretmen niteliği ve tabi ki bu bağlamda Türkiye'deki tarih öğretimi ve sorunları. Bu öğretmenimiz tabi ki heyecanla bu soruya verememiş olabilir ama eğitimin bir başka sorununu görmemize vesile oldu. Goethe, ‘Üç bin yıllık tarihin hesabını yapamadan yaşayan insanın boş insan olduğunu' ifade ederek tarihin önemini belirtir. Hele hele bizim gibi dünya tarihine damga vurmuş bir medeniyetin tarihine daha çok önem vermesi gerekiyor” dedi.

Buradan öğretmenlerin farklı nedenlerle de olsa kendi alanlarıyla ilgili olan konulara bile ilgi gösteremediğinin anlaşıldığını belirten, Aybek şöyle devam etti: “Diğer taraftan fakültelerimizde tarih alan bilgisine yönelik nasıl bir eğitim veriliyor? Üniversitelerimizde gençlerimize tarih gibi önemli bir alanda neler öğreteceğimizi, nasıl öğreteceğimizi ve ne maksatla öğreteceğimizi bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Öğretmenlere üniversite okurken tarih müfredatı iyi tanıtılmalıdır. Üniversitelerimizde tarih öğretmeni olarak yetişen öğrencilere Fen Edebiyat tarih öğrencilerinden farklı bir program uygulanmalıdır. Öğretmen niteliği meslek içinde hizmet içi seminerlerle artırılmalıdır.”

Türkiye'de bir milyona yakın öğretmenin görev yaptığını, kaydeden Aybek, “Bu öğretmenlerin hizmet içi seminerlerle yetişmesi ve gelişmesi daha da artırılmalı. MEB bu alanda önemli çalışmalar yapıyor. Bu seminerler öğretmenlerin katılımıyla belirlenip, daha nitelikli hale getirilmeli. Öğretmenimizin yarışmada güncel soruya yanıt verememesinden anlıyoruz ki öğretmenlerimizin mesleki alan bilgisi anlamında da kendilerini güncellemeleri gerekiyor. Daha güçlü bir tarih öğretimiyle daha bilinçli nesiller yetiştirebiliriz. Tarih olmamak için değil, tarih yazmak için daha iyi bir tarih öğretimi yapmak zorundayız” diye konuştu.