Rus yetkililer Ankara’ya geliyor!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile bağlantısını sağlayan bir kişi tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rus heyetle ortak yürütülen soruşturmada elde edilen bilgilerin, önümüzdeki salı yapılacak ortak toplantıyla değerlendirileceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Aralık 2016’daki suikastın ardından polis tarafından ölü ele geçirilen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ ile bağlantısı tespit edilmiş ve aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş’ın da bulunduğu 2’si polis, biri polislikten ihraç edilmiş 5 kişi tutuklanmıştı.

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Çalışmalara hız veren savcılık, Altıntaş’ın suikasttan hemen önce irtibatta olduğunu tespit ettiği bir kişi hakkında da yakalama kararı çıkarttı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kişilerin örgütün üst yönetimiyle irtibatını sağlayan bir kişi daha bulunduğunu ve bu kişinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Suikasttan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı Rus yetkilileriyle ortak yürütmüş ve elde edilen bilgiler karşılıklı olarak paylaşılmıştı. Soruşturmanın her aşamasında bilgi paylaşan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Rus yetkililerin önümüzdeki hafta Salı günü bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi.

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Rus heyet ayrıca Emniyet yetkilileri ile de toplantı yapacak. DHA