89. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

Amerikan Sinema Bilimleri ve Sanat Akademisinin dünyanın en prestijli ödüllerini dağıttığı 89. Oscar gecesi Dolby Tiyatrosu’nda yapıldı. En İyi film, En iyi yabancı film, en iyi erkek Oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yönetmen,en iyi sinematografi (görüntü yönetmenliği), en iyi belgelesel. En iyi kısa belgesel, en iyi kısa belgesel, en iyi kostüm, en iyi ses kurgusu,en iyi ses
Miksajı,en iyi film müziği, en iyi orjinal şarkı,en iyi makyaj ve saç tasarımı, en iyi kısa film, en iyi animasyon filmi, en iyi kısa animasyon filmi, en iyi görsel efekt, en iyi fil kurgusu, en iyi yapım tasarımı,en iyi uyarlama senaryo ve en iyi orjinal senaryo dallarında ödüller sahibini buluyor
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Mahershala Ali, Moonlight filminde ki 2016’da Juan karakterini canlandırdığı oscar kazandı.
Bu Ali’nin ilk oscar adaylığı ve ilk ödülü.
Diğer adaylar
Jeff Bridges, Hell or Night Water
Lucas Hedges, Manchester By the Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals
Kostüm tasarımı ödülü:
Fantastic Beeast and Where to Find Them filmiyle Colleen Atwood aldı. Bu ödül Atwood’un 12. katılımda ki 4. ödülü.
Diğer adaylar
Allied
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülünü:
Suicide Squad filmi aldı.
Diğer adaylar
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
En iyi belgesel film ödülü:
O.J: Made in America ile Caroline Waterlow aldı.
Diğer adaylar
Fire at Sea
I Am Not Your Negro
Life Animated
13th