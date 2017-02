89. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

ABD'nin Los Angeles kentinde bu gece düzenlenen, dünya film sektörünün en büyük gecesi olarak bilinen Oscar ödül töreninde ödüller sahiplerini buluyor. Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 89. Oscar Töreni Jimmy Kimmel’ın sunumuyla gerçekleşiyor.

Amerikan Sinema Bilimleri ve Sanat Akademisinin dünyanın en prestijli ödüllerini dağıttığı 89. Oscar gecesi Dolby Tiyatrosu’nda yapıldı. En İyi film, En iyi yabancı film, en iyi erkek Oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yönetmen,en iyi sinematografi (görüntü yönetmenliği), en iyi belgelesel. En iyi kısa belgesel, en iyi kısa belgesel, en iyi kostüm, en iyi ses kurgusu,en iyi ses

Miksajı,en iyi film müziği, en iyi orjinal şarkı,en iyi makyaj ve saç tasarımı, en iyi kısa film, en iyi animasyon filmi, en iyi kısa animasyon filmi, en iyi görsel efekt, en iyi fil kurgusu, en iyi yapım tasarımı,en iyi uyarlama senaryo ve en iyi orjinal senaryo dallarında ödüller sahibini buluyor

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Mahershala Ali, Moonlight filminde ki 2016’da Juan karakterini canlandırdığı oscar kazandı.

Bu Ali’nin ilk oscar adaylığı ve ilk ödülü.

Diğer adaylar

Jeff Bridges, Hell or Night Water

Lucas Hedges, Manchester By the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Kostüm tasarımı ödülü:

Fantastic Beeast and Where to Find Them filmiyle Colleen Atwood aldı. Bu ödül Atwood’un 12. katılımda ki 4. ödülü.

Diğer adaylar

Allied

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülünü:

Suicide Squad filmi aldı.

Diğer adaylar

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

En iyi belgesel film ödülü:

O.J: Made in America ile Caroline Waterlow aldı.

Diğer adaylar

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life Animated

13th