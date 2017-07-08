ABD’li temsilcilerden çağrı: Türkiye’ye F-35 vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında yaşanan arbedenin ardından ABD'de görev alan temsilciler, Türkiye'ye F-35 satışının iptal edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyareti sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutlarının önünde yaşanan arbedenin yankıları ABD’de devam ediyor.

ABD’de görev yapan bazı temsilciler, yaşanan şiddetin ardından ABD’nin Türkiye’ye satmayı planladığı F-35 savaş uçaklarının ve silahların satışının durdurulmasını talep etti ve çağrıda bulundu: Türkiye’ye askeri ekipman satışını iptal edin.

Dışilişkiler Komitesi üyesi David Cicilline, Lockheed Martin yapımı F-35’lerin Türkiye’ye satışının engellenmesi gerektiğini açıklarken, F-35A’ların ilk teslimatının 2018’de yapılmasının beklendiği açıklandı. Türkiye’nin 100’den fazla F-35 alması beklenirken, Cumhuriyetçi vekil Dave Trott da benzer bir talepte bulundu. Beyer, Türkiye’ye 1.2 milyon dolara satılacak Sig Sauer yapımı yarı otomatik tabancaların satışının durdurulmasını isterken, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaşanan olaylardan sonra bir soruşturma açmasını ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Temsilci Don Beyer ayrıca arbedeye karışanlara vize yasağı getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.