Atilla’ya kötü haber: Kenara çekip, bire bir uyardım

New York’ta “Reza Zarrab” davası olarak başlayan davada, tek tutuklu sanık olan Halkbank eski Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla’ya kötü haber... Zarrab’ın kurduğunu itiraf ettiği dolandırıcılık şemasının yürürlükte olduğu dönemde, ABD’nin yaptırımların izlenmesinden sorumlu resmi kurumu OFAC’ın direktörü Adam Szubin, 2013’te Şubat ayında Türkiye’deki bir toplantının ardından, Atilla’yı “kenara çekerek, bire bir görüşme yaptığını, bu görüşmede kendisini uyardığını” anlattı.

ABD’de devam eden davanın 10’uncu gününde OFAC’ın eski direktörü Adam Szubin tanık olarak dinlendi.

Szubin, “Atilla'yı Halkbank'ta heyetlerarası görüşmenin ardından kenara çektim. Kendisine, yaptığımız bu görüşmenin “rutin bir görüşme olmadığını” söyledim. Halkbank'ta neler döndüğü konusunda oldukça ciddi olduğumuzu anlattım” dedi.

Szubin, OFAC'ta görev yaptığı 14 yıl boyunca yüzlerce uluslararası banka ya da finansal kurumla görüşmeler yaptığını da vurgulayarak, “Bu kadar çok görüşme içinde yabancı bir bankanın yöneticisini sadece bir ya da iki kez kenara çekip uyarmışımdır. Bu son derece sıra dışı bir durumdu” diye ifade verdi.

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Zarrab'ın da aynı yıllarda OFAC'ın “radarına girdiğini”, Zarrab isminin OFAC açısından “kırmızı bayrak” niteliğinde olduğunu da anlatan Szubin, “Halkbank'ı Zarrab konusunda uyardınız mı?” sorusuna ise, “Zarrab konusunda uyarmadık” yanıtını verdi.

Savcılık ayrıca, Atilla'nın Szubin'e İran'a İran ticaretinin 10 Haziran 2013 tarihi itibarıyla sonlandırıldığına ilişkin bir e-posta atarak, yaptırımlara Halkbank'ın uyduğuna ilişkin güvence verdiğini, ancak Zarrab itiraflarından çıkan belgelerin 10 Haziran 2013 sonrasında da, hatta Temmuz 2013'te de Halkbank üzerinden İran'a altın satışının devam ettiğini ortaya koydu.

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Atilla'nın avukatı Victor Rocco, yaptığı çapraz sorgulamada Szubin'e özellikle Atilla'yla Şubat 2017'de yaptığı “birebir görüşme” hakkında sorular sordu. Szubin'in bu “bire bir görüşmeyi” yanlış hatırlayıp hatırlamadığını kanıtlar eşliğinde sorguladı. Ancak OFAC eski Direktörü Szubin, “14 yıllık OFAC kariyeri boyunca böylesine ‘bire bir görüşmeyi' sadece bir ya da iki kez yapmış olması nedeniyle, unutmasına imkan olmadığını” söyleyerek yanıt verdi.