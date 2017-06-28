Brüksel’de Suriye zirvesi!

Milli Savuma Bakanı Işık ile ABD'li mevkidaşı Jim Mattis ile Brüksel'de bir araya geldi. Yaklaşık görüşme bir saat sürdü.

Milli Savuma Bakanı Işık ile ABD’li mevkidaşı ile Brüksel’de bir araya geldi. Bakan Işık, ABD’nin Suriye’de PYD-YPG ile ilişkisinden Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı ABD’li bakana iletti.

Bakan Işık görüşme sonrası yaptığı açıklamada ‘Türkiye’nin YPG rahatsızlığı iletildi’ dedi. Bakan Işık ayrıca ABD’li mevkidaşının ‘ABD’nin YPG-PYD’ye verdiği desteğin geçici’ dediğini kaydetti.

Yaklaşık bir saatlik görüşmede Suriye, Irak, Katar ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel konular gündeme geldi. Ayrıca, Mattis’in Milli Savunma Bakanı Işık’a geçen hafta gönderdiği mektupta bahsedilen konular detaylı olarak ele alındı. Işık, ABD’nin Suriye’de PYD / YPG ile ilişkisinden Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı bir kez daha Mattis’e iletirken, Mattis, PYD/YPG ile ilişiklerinin ‘tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum’ olduğunu teyit etti.

İki bakanın görüşmesinde Katar konusuna yönelik olarak ise, sorunun Katar’ın egemenlik hakları çerçevesinde konuşularak, bir an önce çözülmesi gerekliliği konusunda görüş birliği oluştu. ABD ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak bölgesel konularda işbirliği içinde çalışmaya devam edecekleri bir kez daha vurgulandı.