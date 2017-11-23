Irak operasyonun başladığını duyurdu

Irak ordusunun IŞİD'i Fırat ve Dicle vadisinden ve tüm önemli yerleşim birimlerinden çıkartmasının ardından Fırat ve Dicle arasında çok az nüfusun yaşadığı çöl bölgesinde kalan IŞİD'lilere yönelik operasyon başlatıldı.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın başındaki General Abdelamir Yarallah, yaptığı açıklamada “Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi milisleri bu sabah Selahaddin, Ninova ve Anbar vilayetleri arasında yer alan El Cezire bölgesini temizlemeye başladı” dedi.

Iraklı uzmanı Hişam el Haşimi kurak vadiler, vahalar ve steplerden oluşan Cezire bölgesinin ülkenin yüzde 4’lük alanını kapladığını belirtiyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi bu bölge tamamen temizlenmeden IŞİD’e karşı ‘nihai zaferi’ ilan etmeyeceklerini açıklamıştı.

İbadi “Operasyon bitince IŞİD’in Irak’ta tamamen yenildiğini ilan edeceğiz” demişti.

Sınırın Suriye tarafında da hükümet güçleri ve ABD destekli Kürt güçleri, Fırat Vadisi’nin kuzeyindeki kırsal bölgelerde IŞİD’e yönelik benzer operasyonları sürdürüyor.