Kasım referandumunda ‘hayır’ diyenlere oral seks vaadinde bulunan modelden haber var

İtalya'da geçen yıl Kasım ayında yapılan anayasa referandumunda 'hayır' oyu verenlere oral seks yapma vaadinde bulunan model Paola Saulino, 'sözünün eri' olduğunu kanıtladı.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; 27 yaşındaki Paola, şimdiye kadar yaklaşık 400 İtalyan’a verdiği sözü tuttu.

Paola, İngiltere’de yaşayan yaklaşık 162 bin İtalyan için Ada’ya gitmeye hazırlanıyor. Zira İngiltere’de yaşayan İtalyanların büyük kısmı da referandumda ‘hayır’ oyu kullanmıştı.

Referandumda ‘hayır’ diyen İngiliz asıllı İtalyanların çok zarif olduğunu ifade eden Paola, “Bu nedenle onlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Onların enerjilerinin bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler çocuklar” dedi.

Söz konusu İtalyanların kendisiyle iletişime geçmesi için çağrıda bulunan Paola, şöyle devam etti: “Eğer yeterince insan beni ararsa, İngiltere’ye tur düzenlemeyi planlıyorum.”.

Başbakan Matteo Renzi’nin istifasıyla sonuçlanan referandumda, 19 milyonu aşkın ‘hayır’ oyu çıkmıştı.