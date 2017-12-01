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Madonna uçağa dolmuş muamelesi yaptı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, Londra'dan kalkan tarifeli uçakla Portekiz'e gitti. Fakat Madonna Lizbon'a inmesi planlanan uçakta panik yarattı... Bunun sebebi ise uçağın önce Porto'ya inerek Madonna'yı yazlık evine bırakması oldu.

Sozcu.com.tr
20:571 Aralık 2017
Dünya
Madonna uçağa dolmuş muamelesi yaptı
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, Londra'dan kalkan tarifeli uçakla Portekiz'e gitti. Fakat Madonna Lizbon'a inmesi planlanan uçakta panik yarattı... Bunun sebebi ise uçağın önce Porto'ya inerek Madonna'yı yazlık evine bırakması oldu.

Dünyaca ünlü yıldızların kaprislerini o ya da bu şekilde duyarız… Bunun son örneği ise geçmiş yıllarda Türkiye’ye de gelen Madonna oldu. 59 yaşındaki başarılı şarkıcı Air Portugal’ın tarifeli Londra-Lizbon uçağına bindi. Yardımcısıyla birlikte ekonomik sınıfta seyahat eden Madonna uçaktakileri ise şaşırttı.

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Hava trafiği dolayısıyla uçağın yakıtının bittiğini söyleyen pilot Porto’ya acil iniş yaptı. Bütün yolcular uçağın yakıt aldıktan sonra kalkmasını beklerken 30 dakika sonra Madonna uçaktan indi. Madonna yardımcısıyla birlikte Porto’da bavullarıyla indi.

Madonna'nın yorgun olması dikkat çekti.

Madonna’nın yorgun olması dikkat çekti.

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Madonna’nın Porto’da evinin olduğunu bilen İngiliz basını, “Uçak Madonna’yı adeta evine bıraktı” yorumunu yaptı.


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