Nazilerin seks zindanı ortaya çıktı

İngiltere'nin Devon kasabasında bir eve düzenlenen baskın korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Seks zindanlarının Nazi döneminden kaldığı belirlendi.

İngiltere'nin Devon bölgesindeki sakin bir kasabada polisin şikayet üzerine ortaya çıkardığı ‘seks zindanı' korkunç gerçekleri de ortaya çıkardı.

Dailymail gazetesinin haberine göre, zindandan Nazi üniformaları, kırbaçlar, kelepçeler, zincirler, seks oyuncakları çıktı. Komşuların Lee Mill'deki dört odalı evdeki ‘tuhaf olaylardan' ve ‘garip seslerden' şikayet etmesi üzerine, eve polis bakın düzenledi.

Polis arama sırasında kırbaçların, gaz maskelerinin, tahta sopaların, kelepçelerin, çamaşırların, zincirlerin ve nazi üniformalarının bulunduğu yüzlerce eşyayla dolu sonradan zindana dönüştürülmüş bir odayı ortaya çıkardı.

Polis baskını sırasında ‘bir müşterinin' eve gelerek, çok sayıda polisin varlığına rağmen randevusu olduğunu söylemesi de şaşkınlık yarattı.

Polis, sakin bir kasabada böyle bir ‘zindanla' karşılaştıkları için şaşkın olduklarını dile getirirken, evin ‘çeşitli cinsel fantezilerin gerçekleştirildiği' genelev olarak işletildiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak 39 yaşında bir erkek tutuklandı.