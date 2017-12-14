Putin bu yıl 4 saat 40 dakikalık basın toplantısı rekorunu kırabilecek mi?

Putin'in bu yılki büyük basın toplantısını izlemek için 1.600'den gazetecinin akreditasyon işlemlerini tamamladığı açıklandı. Basın toplantısını izleyen gazetecilerin sayısı her yıl artıyor. Basın toplantısının 'büyük' olarak nitelenmesinin sebeplerinden biri de, Putin'in kendisine yöneltilecek sorulara verdiği yanıtları bu kadar fazla sayıda gazetecinin takip ediyor olması. Esas merak edilen bu kadar fazla gazetecinin katılacağı basın toplantısından, gündemde bu denli yoğunken Putin kaç saatlik bir konuşmayla günü sonlandıracak?

Basın toplantısının ‘büyük’ olarak tanımlanmasının nedenlerinden bir diğeri de belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Putin kendisi karar veriyor. Putin’in bu yıl 13. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008’de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin’in geçen yılki basın toplantısıysa 3 saat 50 dakika sürdü.

Basın toplantısında Putin’e, Suriye’yle ilgili gelişmeler ve Başkan Donald Trump döneminde ABD ile olan ilişkilerden Rusya’daki sosyal ve ekonomik problemlere kadar bir dizi farklı soru yöneltilmesi bekleniyor.

Diğer taraftan Putin’in geleneksel büyük basın toplantıları genelde perşembe gününe denk geliyor. Fakat geçen yıl Putin basın toplantısını ilk kez ertelemiş ve bir cuma günü düzenlemişti. Bunun sebebi o yıl 22 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan toplantıdan birkaç gün önce Rusya’nın o dönemki Ankara büyükelçisi Andrey Karlov’un suikasta kurban gitmesiydi.

Bu arada basın toplantısı bu yıl Rusya’da Mart 2018’de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri için hazırlıkların başladığı bir döneme denk geliyor. Nitekim Putin de birkaç hafta önce seçimlerde yenide aday olacağını açıklamıştı.