Rüşvet alan kadın bakana 6 yıl hapis

Romanya’yı sarsan yolsuzluk skandalı

2008'den 2012'ye kadar Turizm ve Kalkınma Bakanlığı yapan Elena Udrea, rüşvet aldığı için 6 sene hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca devlete 3 milyon Euro tazminat ödeyecek.

AVRUPA Birliği'nin zorlamasıyla yolsuzluğa karşı savaş açan Romanya'da eski bir bakan rüşvet suçlamasıyla hapse giriyor. 2008-2012 arasında Turizm ve Kalkınma Bakanlığı yapan Elena Udrea, önceki gün çıkarıldığı mahkemede 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Udrea, devletten ihale alan şirketlere zamanında ödeme yapmak için rüşvet almakla suçlandı. Eski bakanın rüşvet vermeyen şirketlerin ödemelerini geciktirdiği belirtidi. Udrea, devleti zarara uğrattığı için 3 milyon Euro tazminat da ödeyecek.

Cezaya itiraz etti, ‘BANA KOMPLO KURULDU' DEDİ

Suçlamaları reddeden ve temyize başvuran 43 yaşındaki Udrea, “İstihbarat servisleri bana komplo kurdu” iddiasında bulundu.