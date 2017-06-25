Schulz’dan çağrı: Gazetecileri serbest bırakın

Almanya'da başbakanlık koltuğuna talip olan SDP'nin başbakan adayı, "Tutuklu gazetecileri serbest bırakın, mümkünse hemen" açıklamasını yaptı.

Almanya’da yaklaşan genel seçimler öncesinde Sosyal Demokrat Parti’nin seçim programı Dortmund’da oylandı. Kongrede konuşan partinin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye’yi de konuşmasına dahil etti.

Deutsche Welle Türkiye’deki habere göre Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Schulz, “Tutuklu gazetecileri serbest bırakın, mümkünse hemen” dedi. Habere göre konuşmasında Schulz, “Türkiye’de binlerce muhalife müdahale edilmesi, çok sayıda gazetecinin cezaevine konulması skandal” ifadesini kullandı.

Konuşmasında Başbakan Merkel’ı de eleştiren Schulz, Merkel’ın Mayıs ayında G7 Zirvesi’nin ardından Trump‘a yönelik olarak yaptığı, “Artık başkalarına güvenemeyiz” yönündeki açıklamasının somut olmadığını dile getirdi ve Trump’a karşı daha sert eleştireler yöneltmesi gerektiğini savundu.