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Son dakika… ABD Başkanı Trump’ı çok zor günler bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı büyük belada...
Sozcu.com.tr
07:5115 Şubat 2017
Dünya
Son dakika… ABD Başkanı Trump’ı çok zor günler bekliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın başı büyük belada...

Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn’in seçim kampanyası sürecinde yetkisi olmadığı halde Rusya ile yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle görevinden ayılmak zorunda kalmasının ardından, CNN Trump’ı zorlayacak bir habere daha imza attı.

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İstihbarat, yargı ve Beyaz Saray’dan hâlâ görevde olan ya da görevden ayrılmış kaynaklara dayandırılan haberde, seçim kampanyası sürecinde o dönemde aday olan Trump’ın üst düzey danışmanlarının ABD istihbaratı tarafından tanınan Ruslarla sürekli iletişim halinde olduğu öne sürüldü.

Konuya yakın kaynaklara göre; o dönemde ABD Başkanı olan Barack Obama ve seçilmiş Başkan Donald Trump, şüphelenilen Rus ajanlar ile Trump’ın kampanyasıyla bağlantılı olan kişiler arasında geçen telefon görüşmelerine ilişkin kapsamlı bilgi verildi.

CNN’in haberinde görüşmelerin, Rus yetkilileri ve ABD istihbaratı tarafından bilinen Rus vatandaşlarını hedef alan rutin istihbarat toplama faaliyetleri sırasında ele geçirildiği belirtildi.

Trump’ın düzenli olarak Rusya vatandaşlarıyla iletişim kuran üst düzey danışmanları arasında, o dönemde kampanya sorumluluğunu üstlenen Paul Manafort ve dün istifa eden Michael Flynn de bulunuyor.

Son güncelleme: 08:0115.02.2017
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