Son dakika… Alman Bild: Burada istenmiyorsunuz

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Bild, gerçeği Erdoğan'ın yüzüne söylüyor" başlığıyla çıktı.

Gazetenin birinci sayfanın üçte ikisini ve ikinci sayfasını tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ayıran gazete, “Bild, gerçeği Erdoğan’ın yüzüne söylüyor” başlığıyla çıktı. Alt başlıkta ise, “Demokrat değilsiniz! Ülkenize zarar veriyorsunuz! Burada istenmiyorsunuz!” diye yazdı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yaşamı, ailesi, anayasa değişikliğinde yer alanlar, Türkiye AB ilişkilerine Almanların bakışı gibi konuları ele aldı.

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Benzer bir şekilde iki gün önce İsviçre’nin Blick gazetesi manşetinde Erdoğan karşıtı bir habere yer vermiş; gazete hem Türkçe hem Almanca olarak Türklere ‘hayır’ oyu vermeleri çağrısında bulunmuştu.“Erdoğan'ın diktatörlüğüne ‘hayır' oyu kullanın” başlığıyla çıkan haberde, “İsviçre'de yaşayan bütün Türkleri 16 Nisan'da HAYIR oyu kullanmaya davet ediyoruz” ifadesini kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam çıktığı AHaber canlı yayınında gazeteyi kameralara göstererek, “İsviçre gazetesinin attığı başlık çok manidar. Ama seviniyorum. Mutluyum. Niye? Çünkü İsviçre’nin bu gazeteleri de Türkçe’yi öğreniyor. ‘Erdoğan’ın diktatörlüğüne hayır oyu kullanın’ diyor. Doğru söylüyor. Diktatörlüğüm yok ki. Bu ne demektir? Tersinden okursanız bu evet demektir” dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu da, “İsviçre’nin Blick gazetesinin bugünkü nüshasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret dolu sözler içeren, diğer taraftan ülkemizde 16 Nisan 2017’de düzenlenecek anayasa değişikliği halk oylaması süreci bağlamında yanıltıcı ifadelere yer veren haberi güçlü bir biçimde kınıyoruz. Bu ithamları ve iddiaları kabul etmemiz söz konusu değildir” diyerek olaya sert tepki göstermişti.İLGİLİ HABER Dışişleri'nden Blick Gazetesi'ne cevap