Son dakika… Bild duyurdu! Almanya krizinde flaş gelişme

Almanya Türkiye ile savunma projelerini askıya alıyor. Bild gazetesinin haberine göre; Alman tarafının kararında iki NATO müttefiki arasındaki gerginliğin tırmanması etkili oldu.

Türkiye’de biri Alman vatandaşı altı insan hakları aktivistinin Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanması sonrasında Almanya ile Türkiye arasındaki kriz tırmanmaya devam ediyor.

Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Alman hükümeti NATO müttefiki Türkiye ile savunma projelerini de askıya aldı. Kararın devam eden ve gelecekte planlanan projeleri içerdiği bildirildi. Haberde iki NATO müttefiki arasındaki gerginliğin tırmanmasının Alman tarafının kararında etkili olduğu ifade edildi.

DW’nin aktardığı haberde hükümetin bu konuda açıklama yapmayı reddettiğine de dikkat çekildi.

Gazete, Türkiye’de Alman vatandaşlarının tutuklaması ve Alman şirketlerine yönelik tehditler nedeniyle hükümetin Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirdiğine işaret etti.

Aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner’in de bulunduğu insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasının ardından tatilini yarıda keserek Berlin’e dönen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dün Türkiye ile ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini belirtmiş, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirilmesi ve kredi garantilerinin ve AB mali yardımlarının gözden geçirilmesi gibi önlemler açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya’nın Türkiye’yi ekonomik olarak tehdit ettiğini söyleyerek Türkiye’nin karşılık vereceğini belirtmişti.