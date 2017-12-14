Son dakika gelişmesi… Pence’in İsrail ziyareti ertelendi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail ziyaretinin ertelendiği açıklandı. Haaretz'in Walla News'ten aktardığı habere göre İsrail Meclisi (Knesset) sözcülerinden biri, Pence'in pazartesi yapması planlanan konuşmanın süresiz olarak ertelendiğini doğruladı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Filistin lideri Mahmud Abbas'ın görüşmeyi reddettiği ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail ziyareti de sekteye uğradı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin Walla News’ten aktardığı habere göre İsrail Meclisi (Knesset) sözcülerinden biri, Pence’in pazartesi yapması planlanan konuşmasının süresiz olarak ertelendiğini söyledi.

Jerusalem Post muhabiri Lahav Harkov, Pence'in ziyaretini ABD Kongresi'ndeki vergi reformu yasası tartışmaları yüzünden ertelediğini aktardı. Bununla birlikte Harkov, konuşmanın süresiz olarak değil 1-2 gün ertelendiğini yazdı.

Pence, 2008'de dönemin ABD başkanı George W. Bush'tan bu yana Knesset'te vekillere hitap eden ilk üst düzey ABD'li yetkili olacak.

Ortak Arap Listesi Bloku, vekillerinin Pence’in konuşmasını boykot edeceğini duyurmuştu.