Son dakika… Hıristiyan valiye dine hakaretten 2 yıl hapis cezası

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Hıristiyan valisi, dine hakaret ve şiddete teşvik suçlamasıyla iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

‘Ahok’ olarak bilinen Basuki Tjahaja Purnama, başkenti yöneten ilk Çin kökenli Hıristiyan’dı. Bu dava, nüfusu büyük oranda Müslüman olan ülkenin farklı dinlere yaklaşımına yönelik bir sınav olarak görülüyordu.

Ahok, kampanya konuşması sırasında referans verdiği bir Kuran ayeti nedeniyle İslam dinine hakaretle suçlanıyordu. Cakarta Valisi, dine hakaret suçlamasını reddederken, temyize gideceğini duyurdu.

İki yıl hapis cezası birçok gözlemcinin tahmininden ağır oldu. Savcılar bile bir yıl ertelenmiş hapis cezası istiyordu.

Mahkemede kararı açıklayan yargıç, “Vali’nin yasalar kapsamında dine hakaret suçu işlediği tespit edildi ve bu nedenle iki yıl hapis cezası verdik” dedi.

Seçimler öncesi geçen Eylül ayında yaptığı bir konuşmada Ahok, İslamcı liderlerin Müslümanların gayrimüslim bir lidere oy vermemesi gerektiğini öne süren bir ayet kullanarak seçmenleri kandırdığını söylemişti.

Ahok’un oynanmış bir video ile paylaşılan bu yorumları, radikal İslamcıların tepkisini çekmişti. Radikal dinciler, Ahok’un yargılanması talebiyle geniş katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Dava süresince Ahok, yanlış bir şey yapmadığını savunsa da sözleri nedeniyle özür dilemişti.

Mahkeme kararından tatmin olmayan bazı radikaller, gösteri düzenleyerek Vali’nin asılmasını istedi.