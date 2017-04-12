Son dakika… İngiliz FT gazetesinden flaş Erdoğan analizi

İngiltere'de yayınlanan Financial Times (FT) gazetesi, dünya haberleri sayfasının manşetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın referandum kampanyasını inceleyen bir habere yer verdi.

“Erdoğan’ın makinesi baskıyı artırıyor” başlıklı haberde 10’dan fazla milletvekilinin tutuklu olduğu, 150’ye yakın medya kuruluşunun kapatıldığı, bir o kadar gazetecinin de hapse atıldığı aktarılırken “bütün bu zalimliğe rağmen anketler başa baş bir çekişme gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

Mehul Srivastava ve David Gardner imzalı haberde Erdoğan’ın yardımcılarının iki yıldır dünyadaki referandumları çalıştığı ve kampanyalarını buna göre şekillendirdiği aktarıldı.

BBC Türkçe’nin aktardığı haberden öne çıkan noktalar şöyle:

• Vatan veya millet kavramlarından birini kullanmanın faydalı olacağını buldular ve bu iki kavramdan ‘millet’e karar verdiler.

• Erdoğan’ın sert açıklamalarının da faydasının az olduğunu fark ettiler. Bu yüzden Erdoğan tonunu değiştirdi.

• Muhalefete göre kampanya sürecinde devlet ile en zengin parti olan AKP arasındaki çizgi belirsizleşti, belediye kaynakları AKP mitingleri için kullanıldı.

• Oylama yüz binden fazla insanın işinden edildiği veya hapsedildiği bir dönemde, olağanüstü hâl altında gerçekleşecek.

‘Erdoğan kararsızlara seslendi’

• Kampanya ilk başladığında ‘hayır’ oyları önde olduğu için AKP içinde kısa süreli bir panik yaşandı. Fakat partiye ulaşan son anketlere göre ‘evet’ oyları öne geçti.

• 2015’teki iki genel seçimden iki yıl sonra AKP ilk başta tabanını harekete geçirmekte zorlandı. Fakat Erdoğan’ın mitingleri on binlerce insanı çekti. Erdoğan, bir kısmı da AKP içinde bulunan kararsızlara seslendi.

• Erdoğan’ın bu adımları işe yarasa da yarış çekişmeli. Türkler para birimlerinin değer kaybettiğini, işsizliğin arttığını ve enflasyonun dokuz yılın en yüksek seviyesine geldiğini gördü.

• Pek çok kişi için referandum anayasa ile ilgili değil, doğrudan Erdoğan’ın kendisiyle ilgili bir oylama olacak.