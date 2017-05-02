Son dakika… Meclis’i baypas edip yeni meclis kuruyor! Hem de…

Yaklaşık bir aydır protesto gösterileriyle sarsılan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, anayasa yazma yetkisine sahip yeni bir kurucu Ulusal Meclis oluşturulacağını açıkladı.

Söz konusu kurum, sıradan vatandaşlardan oluşacak ve muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclisi baypas edecek.

Muhaliflerin lideri Henrique Caprilles, böylesi bir meclisin anayasal sahtekârlık olduğunu savundu. Maduro ise yeni meclisle ülkedeki siyasi krizin son bulacağını ve böylece muhaliflerin ülkeyi tehdit edemeyeceğini söyledi.

Ulusal Meclis, ülke ağır bir ekonomik zorluğun altında ezilirken, Maduro’nun istifasını istiyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda başkent Caracas’ta destekçilerine seslenen Maduro, “İç savaş çıksın istemiyorum” dedi.

Ulusal Meclis Başkanı Julio Borges ise, anayasa yazacak yeni bir meclis oluşturma teşebbüsü, Venezuelalıların seçme hakkını ortadan kaldırma girişimi ve sivil darbeye doğru atılmış bir başka adımdır” dedi.

Ülkede Maduro karşıtı gösteriler devlet başkanının yetkilerinin mahkeme tarafından artırılmasının ardından 1 Nisan’da başlamıştı. Protestolarda şimdiye kadar 28 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela halen dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre; ülkede bu yıl enflasyon yüzde 720’yi bulabilir.