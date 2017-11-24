Son dakika… Mısır’da Cuma Namazı kana bulandı: Çok sayıda ölü ve yaralı…

Görgü tanıkları, Bir el-Abed'de bulunan bir camiye önce bombalı saldırı düzenlendiği daha sonra ise teröristlerin makineli tüfeklerle ateş açtığını belirtti. Saldırıda en az 50 kişinin öldüğü çok sayıda da yaralının olduğu iddia ediliyor.

Reuters’e konuşan görgü tanıklarının açıklamasında göre saldırganlar Ariş kentinin batısındaki Bir el Abed’de bulunan El Ravdah camisine cuma namazı sırasında saldırdı.

Güvenlik güçlerini destekleyen cemaatin hedef alındığını söyleyen görgü tanıkları saldırganların bir bombayı infilak ettirdiğini ayrıca camidekilere 4 adet arazi aracından ateş açtıklarını aktardı.

75 KİŞİ YARALANDI

Mısırlı güvenlik kaynakları saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktarırken, Sky News Arabia en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak bu iddia resmi kaynaklarca henüz doğrulanmadı.