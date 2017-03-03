Son dakika… Rus komutan anlaşmayı doğruladı!

Rus Genelkurmayı'ndan Sergey Rudskoy, PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'nin Menbiç'ten çekilerek, kentin batısını Esad güçlerine bırakacağı yönündeki haberleri doğruladı.

Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, PYD/YPG’nin Menbiç’in batısından çekilmeyi ve bölgeyi Esad güçlerine devretmeyi kabul ettiğini söyledi.

TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin, Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde El Bab’dan sonra hedefini Menbiç’e çevirmesi, kenti kontrol eden PYD/YPG güçlerini yeni bir planlama yapmaya itmişti.

YPG tarafından kurulan “Menbiç Askeri Konseyi”, dün bir açıklama yaparak, Ruslarla varılan uzlaşma çerçevesinde, Menbiç kent merkezinin batısında kalan kırsal kesimin büyük bölümünü Esad rejimi güçlerine bırakılacağını bildirdi.

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Açıklamada, bu yolla YPG-PYD’nin asıl unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin militanları ile TSK destekli ÖSO unsurları arasında “bir tampon bölge” oluşturulacağı, bu tampon bölgenin de Esad güçlerine bırakılacağı ifade edilmişti.