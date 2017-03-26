Son dakika… Toplu taşımadaki tacizlere “penisli koltukla” dikkat çektiler

Kadınların ulaşım araçlarında hemen her gün yaşadığı tacizlere dikkat çekmek için ilginç bir uygulama hayata geçirildi.

Kadınların ulaşım araçlarında hemen her gün yaşadığı tacizlere dikkat çekmek için ilginç bir uygulama hayata geçirildi.

Meksika’nın başkenti Meksiko’daki metro kabinlere yalnızca erkekler için bir koltuk eklendi. Koltukğa, “çıplak bir göğüs, meme uçları ve penis”ten oluşan bir erkek imajı yerleştirildi.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; bu sosyal deney, erkeklerin ulaşım araçlarında tacize uğrayan kadınların hissettiklerini anlamalarını sağlamayı amaçlıyor. Epey ses getiren uygulama, şaşkınlık yaratırken, bazı yolcuları fazlasıyla rahatsız etti.

Koltuğun üstünde “erkeklere özel” yazarken, zemine de şu uyarı eklendi: “Buraya oturmak nahoş fakat kadınların her gün yaşadığı cinsel şiddetle kıyaslanamaz.”

Kampanyayla ilgili sosyal medyada üzerinden paylaşımlar yapılınca, proje internette hızla yayıldı.

Farkındalık kampanyasına koltuğa oturmak isteyen ancak rahatsızlık verdiği için oturamayan şaşkın yolcuları yansıtan bir video da eşlik ediyor.

Ve video şu mesajla sona eriyor: “Meksiko’daki 10 kadından 9’u bir çeşit cinsel şiddetin kurbanı.”