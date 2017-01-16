Türk kargo uçağının Bişkek’te yaptığı kaza, akıllara o faciayı getirdi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Manas Havalimanı yakınlarında düşen Türk kargo uçağı, akıllara yerleşim yerine düşen uçakların karıştığı kazaları akıllara getirdi.

2001 yılında American Airlines’a ait bir yolcu uçağı New York’ın Queens bölgesine çakılmış; 5’i karada olmak üzere 265 kişi hayatını kaybetmişti.

12 Kasım 2001’de gerçekleşen olay, 11 Eylül saldırılarının hemen ardından yaşanmıştı.

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2015 yılında Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir jet ise, Medan şehrinde kalkıştan hemen sonra yerleşim yerine düşmüş; uçaktaki 121 kişi ile karada bulunan 22 kişi ölmüştü.

1997 yılında Rusya’nın İrkutsk şehrinde de bir uçak yerleşim yerine düşmüştü. An-124 tipi uçağın karıştığı kazada, karadaki 49 kişi ile birlikte uçaktaki 72 kişi hayatını kaybetmişti.