16 öğretmen stüdyoya girdi şehit meslektaşları anısına albüm yaptı

Başakşehir Abdi İbrahim Ortaokul Öğretmenleri, 24 Kasım'da hain terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmenleri unutmadı. Şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ın anısına stüdyoya giren meslektaşları, geliri şehit öğretmenlerin ders verdiği köy okullarına gidecek olan 'Üzülme' isimli bir türkü albümü çıkardı. Okul Müdürü'nden matematik öğretmenine farklı branşlarda 16 öğretmenin yürekten seslendirdiği türküler dinleyenleri ağlattı.

GELİRİ KÖY OKULLARINA GİDECEK

Güneydoğuda atandıkları köy okullarında görev yaparken, PKK’lı teröristlerin şehit ettiği öğetmenler 24 Kasım Öğretmenler Gününde unutulmadı.

23 yaşında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Batman’ın Kozluk İlçesi’nde haziran ayında okulunda karne dağıttıktan sonra evine giderken PKK’lı teröristlerin saldırısına uğramıştı. İlk görev yeri ilk karne heyecanıydı. Ondan geriye seslendirdiği türküler kaldı. Siverek’teki okulunda karneleri dağıtıp memleketi Gümüşhane’ye giderken PKK'lı teröristlerce kaçırılan 24 yaşındaki şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’dan geriye ise beste yaptığı elektro gitarı ve gözü yaşlı sevdikleri…

ALBÜM, İNTERNET ÜZERİNDEN VE MÜZİK MARKETLERDEN SATIN ALINABİLECEK

Görevlerini canla başla yaparken şehit düşen öğretmenler için stüdyoya giren Başakşehir Abdi İbrahim Ortaokul Öğretmenleri bir ilki başardı. Okul Müdürü Yunus Güzel, ve müzik öğretmenleri öncülüğünde tüm branş öğretmenleri seslendirdikleri 15 anonim türküden oluşan albüm hazırladı. Albümden elde edilecek gelir ise ilk olarak şehit Necmettin Yılmaz’ın görev yaptığı ve ismi de verilen Siverek’in Çiftçibaşı Mahallesi’ndeki okula gidecek. İlk etapta 2 bin adet bastırılan albüm internet üzerinden ve müzik marketlerden satın alınabilecek. Önceki gün okulu ziyarete gelen Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin öğretmenleri projeden dolayı tebrik etti. Albümün duyurulması için elinden gelen desteği vereceğini belirten Tekin, kurum olarak albüm aldırarak projeyi destekleyeceğini söyledi.

“ACILARA ORTAK OLMAK İSTEDİK”

2 ay 10 gün gibi kısa bir sürede 24 Kasım için hazırlanan albümü tüm şehit öğretmenlere adadıklarını söyleyen okul müdürü Yunus Güzel “Tamamen gönüllülük esasına dayanan ve giderlerinin yerel destekle karşılandığı projenin ortaya çıkışı, 2 yıl önce okulumuz öğretmenlerinin düzenlediği halk müziği konserinin ardından gelen olumlu dönüşler sonunda oldu. Özellikle son yaşanan terör olaylarının öğretmenler üzerinde yarattığı üzüntü de söz konusu farkındalık projesinin temellerini oluşturdu” dedi.

Mikrofon başına geçen öğretmenler ise projenin önemini şöyle anlattı: Acıda ve tasada bir ve beraber olan Abdi İbrahim Ortaokulu ailesi olarak şehit öğretmenlerimizin kederli ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek ve de bir nebze olsun üzüntülerini paylaşmak. Aynı zamanda milletimizin bu davada gösterdiği dirayetli duruşu ve hassasiyetlerine ortak yegane dayanak teşkil etmiştir. Abdi İbrahim Ortaokulu yönetimi, öğretmenleri olarak şehit öğretmenlerimizin ailelerinin acılarına ortak olmak ve milletimizin acılarında yalnız olmadıklarını göstermek istedik.