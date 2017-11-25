AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF saat kaçta? Açık Öğretim fakültesi vize sınavları ile ilgili merak edilen her şey

AÖF sınavı saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? gibi sorular Açıköğretim öğrencileri ve velileri tarafından sorulmaya başladı. 25-26 Kasım'da gerçekleşecek AÖF vize sınavları giriş yeri ve belgeleri haberimizdeki linkte. Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına giderken giriş belgesinin dışında hangi belgeler isteniyor? İşte ayrıntılar...

AÖF sınavı yarın kaçta? 2017 AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğrenciler şimdi sınav giriş belgeleri ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki sınav öncesinde nelere dikkat edilmesi gerekir? Açık Öğretim Fakültesi sınavları AÖF vize sınavları bu hafta sonu 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde sınava girecek olan öğrenciler, sınav saatinde bir yanlışlık olmaması için kontrol amaçlı sınav saatini sorguluyorlar. İşte merak edilen tüm soruların cevapları!

SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları için geri sayım. 25 – 26 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan AÖF vize sınavlarının giriş yerleri belli oldu. Adaylar sınav giriş yerlerini sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek. Sınav yeri giriş belgesinin sınava gelirken mutlaka bulundurulması gerekiyor.

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine “https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx” internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ

AÖF 4 YANLIŞ 1 DOĞRU KURALI DEVAM EDİYOR MU?

Geçtiğimiz öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve üniversite giriş sınavlarında olması gereken 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması tüm Açıköğretim Fakültelerinin vize, final ve bütünleme sınavlarına getirilmişti. Adayların tepkilerine, kampanyalarına rağmen bu yıl da değişiklik yok! Açıköğretim Fakülteleri, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde yer almaktadır. Yükseköğretim Kurulunun geçtiğimiz yıl aldığı kararla sınav değerlendirmelerinde 4 yanlış sorunun 1 doğru cevabı götürmesi uygulaması tüm Açıköğretim Fakültelerine getirilmesinin ardından yeni öğretim döneminde de uygulanacak!

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini ve sınava nerede gireceklerini kontrol ediyorlar. “AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?” soruları cevabını buldu, Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Sınav değerlendirmelerinde 4 yanlış sorunun 1 doğru cevabı götürmesi uygulaması tüm Açıköğretim Fakültelerine getirilmesinin ardından yeni öğretim döneminde de uygulanacak.Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav giriş yerleri belli oldu.

FOTOĞRAFLI VE ONAYLI KİMLİK BELGELERİ NELERDİR?

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (muvazzaf askerler hariç), Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

‘HAVA DURUMU’ UYARISI GELDİ!

Yapılan açıklamada, “Hafta sonu, milyonlarca öğrenci ara sınavlarda ter dökecek. Sınav giriş yerleri, 10 gün önce açıklanmıştı. Öğrencilerimiz, sınava gireceği salonları önceden görürse sınav gününde herhangi bir sorun yaşamazlar. Sınavlarının yapılacağı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aynı zamanda öğrenciler 7/24 hizmet veren Etkileşim Merkezinden 0850 2004610 numarayı arayarak ya da aosdestek.anadolu.edu.tr sitesi üzerinden canlı destek hizmeti ile sorularını yetkililere iletebilirler. Havaların soğumasıyla hava şartlarında yaşanan olumsuzluklar sebebiyle, öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için sınav yerlerine erkenden gitmelerini öneriyoruz. Tüm öğrencilerimize hafta sonu girecekleri ara sınavlarda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.