Din kültürü öğretmenleri evlerde ‘sohbet’e başlayacak

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Öğretmen Sohbetleri Projesi' başlatıldı. Buna göre, Din Kültürü öğretmenleri öğrencileri 10'ar kişi olarak gruplandırarak, evlere aile ziyaretine ve sohbete gidecek. Sohbet konu başlıkları arasında iman, ibadet, ahlak, genel kültür, on beş temmuz, siyer yer alıyor.

Maltepe’de, din öğretmenleri öğrencilerin evlerine giderek sohbet edecek. Sohbetler haftada bir saat olarak yapılacak. Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara bir yazı gönderilerek, okul saatleri dışında öğrencilere haftada bir saatlik din eğitimi verilecek. “Öğretmen Sohbetleri Projesi” başlığıyla okullara gönderilen yazıda, “Din öğretimi şubesi tarafından öğrencilerimizin örgün öğretim saatleri dışında milli ve manevi değerlerle mücehhez nesillerin yetişmesine katkı sağlamak, okul derslerine ilgilerini artırmak, eksiklerini gidermek amacıyla öğretmenler tarafından 10’ar kişilik öğrenci gruplarıyla mümkünse evde aile ziyaretleri ve sohbetleri şeklinde, mümkün değilse belirlenen bir mekanda, planlanan konu başlıkları altında öğretmen riyasetinde haftalık bir saatlik belirlenen konuların işlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır” denildi.

Yazıda çalışmanın yürütülmesi ve ilgili okul idaresi tarafından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden uygun olanlarla görüşülmesi ve çalışılmaya başlanmasının gerektiği belirtilirken, çalışma ile ilgili konular ve içerikleri de müdürlüğün web sayfasında yayınlandı. Yazıda ayrıca web sitesinden ders içeriklerinin alınması, çalışma öncesi hazırlık yapılması veya okul tarafından belirlenen konularla ilgili dokümanların çalışmayı yürütecek öğretmen ve öğrencilere verilmesi gerektiği ifade edildi.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan öğretmen sohbetleri dokümanlarında toplam 28 ünite bulunuyor. Ünitelerin ana başlıkları iman, ibadet, ahlak, genel kültür ve siyer.