KPSS başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM 2018 KPSS başvuru tarihleri…

KPSS'ye başvuracak olan adaylar KPSS tarihlerini araştırıyor. KPSS başvuru tarihleri her sene değişkenlik gösteriyor. Kamu personeli olmak isteyen memur adaylarının merakla beklediği KPSS tarihleri haberimizde...

KPSS’ye girmek isteyen memur adayları KPSS’ye başvuru yapacağı tarihleri araştırıyor. KPSS 2018 tarihleri ne zaman? KPSS’ye girmek isteyenlerin büyük bir ilgiyle beklediği tarihler yaklaşırken araştırmalar sürüyor. KPSS lisans (üniversite) KPSS ön lisans (iki yıllık üniversite) ve KPSS lise sınavları ne zaman?

KPSS sınavına girecek olan adaylar için, ÖSYM tarafından açıklanacak sınav tarihleri…

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

LİSE MEZUNLARI İÇİN KPSS NE ZAMAN?

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.