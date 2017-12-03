MEB: Savaş, cihat kavramının anlamlarından yalnızca biri

Milli Eğitim Bakanlığı CHP'li Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, 'savaş'ın 'cihat' kavramının anlamlarından yalnızca biri olduğunu vurguladı. Bakanlık, Atatürkçülük konusunda verdiği yanıtta ise, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi taslak programı hazırlanırken temel eğitim ve ortaöğretim düzeylerindeki diğer öğretim programlarında (Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Tarih, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) yer alan ‘Atatürkçülük konuları’ gibi bazı konulara, öğrenme ve öğretme süreçlerinin bütünlüğü dikkate alınarak ve tekrarlardan kaçınmak gibi sebeplerle yer verilmemiştir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, ders kitaplarından Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümlerin çıkarılması, yeni programa ‘cihat’ konusunun ‘İslam’da temel ibadet olarak eklenmesi’ tartışmalarına ilişkin yazılı soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yanıt geldi. ‘Laiklik’ konularının daraltılmasının söz konusu olmadığı belirtilen yanıtta, bu konuların öğrencilerin seviyeleri göz önüne alınarak, yeniden düzenlendiği kaydedildi. Bakanlığın yanıtında ayrıca anlam genişliği dikkate alındığında, ‘savaş’ın ‘cihat’ kavramının anlamlarından yalnızca biri olduğu vurgulandı.

CHP’li Tanrıkulu’nun müfredat değişikliği tartışmalarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesine MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, yanıt verdi. ‘Laiklik’ ile ilgili konuların daraltılmasının söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada, bu konuların öğrencilerin seviyeleri göz önünde bulundurularak, yeniden düzenlendiği belirtildi. Bakanlığın yanıtında, şöyle denildi:

“Arapça’da ‘güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkanları kullanmak’ manasındaki ‘cihad’ kavramı günümüzde, bağlamından koparılarak ve farklı anlamlar yüklenerek tanımlanmakta, salt savaş ile özdeş hale getirilmekte, böylece gençlerimizin zihnini bulandırma ve kavram kargaşası oluşturma yoluna gidilmektedir. Oysa ki anlam genişliği dikkate alındığında ‘savaş’, cihad kavramının anlamlarından yalnızca biridir. Öğretim programlarında cihad ve benzeri kavramlar anlam genişlikleri ve derinlikleri göz önünde bulundurularak verilmesi hedeflenmiş, böylece kavramı kötüye kullanma hevesinde olan yapıların beyhude çalışmalarının boşa çıkarılması amaçlanmıştır. Öğretim programlarında tarih boyunca İslam’ın medeniyetler kuran orta yolunu ve ana damarını temsil eden yorumu öne çıkarmak suretiyle istismarcı akımların çabalarını boşa çıkarma hedeflenmektedir.”

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin emellerine ulaşmak için Kur’an’ın bu kavramını tek yanlı, dar kapsamlı ve keyfi şekilde istismar aracı olarak kullandığı, İslam’ı ve şiddeti aynı düzlemde ele alan yaklaşımlara zemin hazırlayıp, İslamofobik kampanyalara davetiye çıkardığı belirtilen yanıtta, “Marjinal yapı ve grupların çocuklarımızın ve gençlerimizin zihnini bulandırmasına izin vermemek amacıyla bu kavramların en doğru şekilde okullarımızda öğretilmesi hedefi benimsenmiştir” denildi.

‘TEKRARLARDAN KAÇINMAK İÇİN YER VERİLMEMİŞTİR’

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yazısında, hem temel eğitim hem de ortaöğretim düzeyinde güncellenen öğretim programlarının, ‘Atatürkçülük konuları’nın, öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıma, anlama, Atatürk’ün fikir ve ideallerini yaşatma, Atatürk’e vefa duygusu besleme konusunda bilgi ve bilinç kazandıracak yeterlilikte hazırlandığı da vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Bu nedenle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi taslak programı hazırlanırken temel eğitim ve ortaöğretim düzeylerindeki diğer öğretim programlarında (Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Tarih, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) yer alan ‘Atatürkçülük konuları’ gibi bazı konulara, öğrenme ve öğretme süreçlerinin bütünlüğü dikkate alınarak ve tekrarlardan kaçınmak gibi sebeplerle yer verilmemiştir.”

(DHA)