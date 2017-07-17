TEOG’da açık uçlu soru dönemi başlıyor

TEOG'da açık uçlu soru dönemi başladığını söyleyen Eğitim Sen Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç, bu durumun mevcudu değiştiren bir şey olmadığını belirterek, “Biz hala sonuçları tartıyoruz. Sınava dayalı bir eğitim sistemi var ve başarısızlık hergün ortaya çıkmaya devam ediyor” dedi.

TEOG’da 2017-2018 eğitim öğretim yılında TEOG’da birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarında açık uçlu sorular yöneltilecek. Konuyu sozcu.com.tr’ye değerlendiren Eğitim Sen Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç, “Açık uçlu soru, öğrencilerin analiz ve sentez yapmasını kolaylaştıracak, doğru yanıta ulaştıracak, yeteneklerini ölçecek bir sistem değil. Biz hala sonuçları tartışıyoruz. Sınava dayalı bir eğitim sistemi var ve başarısızlık hergün ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Sağdıç, bakanlığın TEOG’u kolaylaştırarak 17 bin birinci çıkararak başarısızlığı örtmeye çalıştığını belirterek, “Üniversitede ise sıfır doğru yanıt veren binlerce kişi var. Burada da durum aynı. Sonuçta yeni sistem ne PISA’da başarıyı ne de analiz ve sentez yapmayı geliştirecek bir durum değil. Bu, Türkiye’deki sınava endeksli sistemi ortadan kaldırmıyor. Başarısızlığı da ortadan kaldırmıyor” dedi.