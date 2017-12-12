12 Aralık Salı güncel altın fiyatları Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

12 Aralık 2017 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün yine yükselişte. Altın yükseliyor mu? Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Altın düştü mü? Salı günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? Altın yine yükseliyor mu? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 12 Aralık Salı güncel altın fiyatları

12.12.2017 Salı altın fiyatları belli oldu. 12 Aralık 2017’de altın geçtiğimiz günlere oranla yine yükselişte. Bu dönem yükselişteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 153-154 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

153,52 liradan alınırken, 153,57 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 245,67 liradan alınırken 251,82 liradan satılıyor. Yarım altın da 491,35’dan alınırken 503,63 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1019,25 liradan alınıp 1034,66 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 983,88 liradan alınırken 1015,39 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.