2018 yılında kredi dönüşlerine dikkat

Bankacılık sektörü 2017’yi bir önceki yılın olumsuz siyasal ve ekonomik konjonktürünün ardından hızlı bir büyüme ve toparlanma yılı olarak geçirdi.

Özellikle Kredi Garanti Fonu'na (KGF) yapılan ek devlet katkısıyla yaratılan kredi hacmi bunda önemli rol oynadı. KGF kapsamında Kasım 2017 itibarıyla 220 milyar TL kredi verildi. 2018'de de KGF kapsamında 140 milyarlık kredi kullandırılması planlanıyor. HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, KGF kapsamında işletme kredilerinde 1 yıl, yatırım kredilerinde ise 3 yıl geri ödemesiz dönem bulunduğuna dikkat çekerek, bu durumun bankaların aktif kalitesinde rakamlar itibariyle bu yıl için bozulma görülmesini engellediğini kaydetti. Ancak, Kervancı, özellikle 2018'in ortalarından itibaren bu vade zamanlaması dikkate alınarak bankaların aktif kalitesinin izlenmesi gerektiğini de belirtti.

MEVDUATTA REKABET KIZIŞACAK

Türkiye'de 2017 büyümesinin KGF'nin etkisiyle oldukça kuvvetli gerçekleştiğini söyleyen Kervancı, TL'de değer kaybı, yüksek gıda enflasyonu ve fiyatlama davranışlarında bozulmayla enflasyonun yıl içinde çoğunlukla çift hanede seyrettiğine dikkat çekti. Jeopolitik risk algısında artışın yılın son çeyreğinde TL'de önemli bir değer kaybına neden olduğunu belirten Kervancı, reel ekonomi üzerindeki etkilerin şimdilik sınırlı kaldığını kaydetti.

YATIRIM ORTAMI İYİLEŞTİRİLMELİ

Sektörünün yatırım ortamını iyileştirmeye odaklanması gerektiğini vurgulayan Kervancı, “İş gücü yaratabilecek yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için uluslararası piyasalarda Türkiye'nin potansiyeli anlatılmaya devam edilmelidir” dedi. Türkiye'de 2018'de kredi büyümesi yavaşlayabileceği için ekonomik büyümenin de 2017 seviyesinin altında gerçekleşeceğini öngören Kervancı, fiyatlama davranışında bozulma ve TL'de değer kaybının gecikmeli etkisiyle enflasyonun 2018'de de görece yüksek seyredeceğini tahmin ettiklerini aktardı