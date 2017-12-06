7 milyar liralık temizlik

Varlık şirketlerine ‘biz tahsil edemedik’diyen bankalar 7 milyar liralık batık kredi satışı gerçekleştirerek bilançolarını temizledi. 5 milyon kişinin 107 milyar batık kredisi var

Normal koşullarda kullandırdıkları kredileri vadesi geldiğinde faiziyle tahsil eden bankalar, yasal takip süresince tahsil edemedikleri alacakları paket yapıp varlık yönetim şirketlerine satıyor. Böylece hem bilançolarını sorunlu alacaklardan temizliyor hem de bu alacakların takibi sırasında oluşacak masraflardan kurtuluyor. Bankalar 2017'nin 11 ayında 7 milyar lira ticari ve bireysel anapara tutarında donuk krediyi varlık yönetim şirketlerine devretti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklanan donuk kredi satışları 4.6 milyar lirayı bulurken, varlık yönetim şirketleri bu krediler için bankalara 375.6 milyon lira ödeme yaptı. Yıl bitmeden bankaların toplam 8 milyar liralık batık krediyi bilançolarından temizlemiş olmaları bekleniyor. Halen 13 varlık yönetim şirketinin faaliyet gösterdiği sektörde 35 milyar liraya yakın sorunlu alacak bulunuyor. Varlık yönetim şirketlerine borcu olan kişi sayısı yaklaşık 2 milyonu buluyor. TBB Risk Merkezi'ne göre bireysel kredi veya kredi kartı borçlu sayısı ise 3 milyon 146 bini buluyor. Buna göre bankaların varlık yönetim şirketlerinedevrettiği 2 milyon kişiyle birlikte toplam 5 milyon kişi borca batmış durumda. BDDK verilerine göre bankaların elindeki yaklaşık 67.1 milyarTL tahsili gecikmiş alacak tutarıyla birlikte finans sektöründeki toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı 72.2 milyar TL'ye ulaşıyor. Böylece varlık yönetim şirketleriyle birlikte batık kredi tutarı 107 milyar lirayı aşmış durumda.

1 LİRA 6 KURUŞA SATILDI

Bu yıl bankalar her 1 liralık krediyi en düşük 2, en yüksek ise 16 kuruşa sattılar. 1 liralık borç için ortalama 6 kuruş ödeme yapıldı. Geçen yıl bankalar 1 liralık batık krediyi ortalama 11 kuruşa varlık yönetim şirketlerine devretmişlerdi. Bu yıl ortalama fiyatın, geçen yıl ile karşılaştırıldığında daha düşük seviyede olduğunu belirten Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Selçuk Tuncalı, artan faiz oranlarının ve yükselen döviz kurunun satış fiyatlarına yansıdığını söyledi. KAP'a açıklanan tutarlar arasında miktar olarak en yüksek satışı Yapı Kredi Bankası gerçekleştirdi. Banka büyük kısmı bireysel kredi ve kredi kartı olmak üzere 1.7 milyar liralık tahsili gecikmiş alacağı 89.9 milyon lira bedelle varlık yönetim şirketlerine devretti.

KAMU BANKALARI SATMADI

Kamu bankaları sorunlu alacaklarını Varlık Yönetim şirketlerine devretmemeyi tercih etti. 23 Ocak'ta yürürlüğe giren Yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu bankalarına sorunlu kredileri satma hakkı tanınmasının ardından kamu bankalarının bilançosundaki 16 milyar liralık tahsili gecikmiş alacağın her yıl 2-2.5 milyar liralık kısmının satışa gelmesi bekleniyordu. Ancak, bu yıl içinde kamu bankalarından satış gerçekleşmedi. Alacakları kamu zararı olarak gösterebilen kamu bankalarının kredilerin niteliği itibarıyla ortaya çıkabilecek tartışmalardan kaynaklı satış gerçekleştirmemiş olabilecekleri belirtiliyor.