Arife Gününde kartlı ödeme işlem adedinde rekor kırıldı

BKM'nin açıkladığı 2017 Ramazan Bayramı verilerine göre Arife Gününde yapılan bankalararası kartlı işlem trafiğinde rekor kırıldı.

Ramazan Bayramında geçen yıla göre yurtdışı harcamaları azalırken yurtiçi harcamaları artış gösterdi. Veriler, kartlı ödemelerin yarısının market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

4.1 MİLYAR TL ÖDEME

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre 24-27 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ve Arife Gününde kartlarla 4,1 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin yaklaşık yarısı (2 milyar TL) market, akaryakıt ve giyim harcamaları için gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 21’ini oluştururken, akaryakıt istasyonları ve giyim sektörü ise yüzde 14’ünü oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu üç sektörde gerçekleşirken yemek ve çeşitli gıda sektörleri kartlı ödemelerin yüzde 8’ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

EN FAZLA HARCAMA YEMEK VE GİYİM

Bu yıl Ramazan Bayramında yapılan kartlı ödemeler geçen yıla göre kıyaslandığında en fazla artışın yüzde 31 ile yemek sektöründe gerçekleştiği görülüyor. Yemek sektörünü yüzde 24 artış ile giyim ve yüzde 21 artış ile çeşitli gıda sektörleri takip ederken, yüzde 18 artışla market sektörü ve yüzde 16 artışla akaryakıt sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer alıyor.

KARTLI İŞLEM REKORU KIRILDI

Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre daha önce “Anneler Günü” haftasında ulaşılan işlem rekoru Ramazan Bayramı Arife Günü’nde yenilendi. Cumartesi günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 18.00-19.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 18.12 oldu. Arife Gününde yaklaşık 1,8 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken bu tutar Ramazan Bayramında toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

YURTİÇİ HARCAMALARDA ARTIŞ

Ramazan Bayramında yaklaşık 4,1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurtiçi ve yurtdışı dağılımı incelendiğinde bu tutarın 162 milyon TL’sinin yurtdışında, 3 milyar 933 milyon TL’sinin ise yurtiçinde yapıldığı görülüyor. Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerin ise 179 milyon TL’si yurtdışında 3 milyar 457 milyon TL’si ise yurtiçinde gerçekleşmişti. Geçen yıl Ramazan Bayramı döneminde yüzde 5 olan yurtdışı kartlı ödeme payının bu yıl yüzde 4’e gerilemesi ve yurtdışı kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre azalması, tatil döneminde yurtiçinin tercih edilmesinin en büyük göstergesi olarak göze çarpıyor.