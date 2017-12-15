Aydınlı çiftçilere 20 milyonluk prim desteği

Aydınlı çiftçilere zeytinyağı, çiğ süt ve ÇATAK projesi olmak üzere 20 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi.

Aydın ili genelinde faaliyet gösteren çiftçilerimize 15 Aralık 2017 tarihi itibariyle zeytinyağı prim ödemesi olarak 14,99 milyon TL, çiğ süt desteği olarak 4 milyon TL ve Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) kapsamında da 1,8 milyon TL olmak üzere toplam 20,79 milyon TL destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Aydınlı üreticilere yapılacak destekleme ödemeleriyle ilgili açıklamada bulunan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Sözcüsü Mehmet Erdem, yapılacak destekleme ödemelerinin Aydınlı üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.