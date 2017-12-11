Başbakan’a ilk yanıt CHP’li Öztrak’tan geldi

Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM'deki bütçe konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlenmelerine CHP'den ilk yorum geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’de başlayan bütçe maratonunda konuştu, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarına CHP’den ilk yorum geldi. CHP’nin ekonomi kurmaylarından Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Öztrak şöyle dedi:

“79 yılda 57 Hükümet kullandığı her 100 Dolar kaynak ile 714 Dolar gelir yaratırken, 15 yılda kullanılan her 100 Dolar gelir ile yeni seriye göre 526 Dolar, eski seriye göre 478 Dolar gelir yaratıldı. Kaynak kullanımında etkinlik bunun neresinde?

Sn. Başbakan bütçenin kaynaklarını etkin kullandık diyor ama rakamlar öyle demiyor. AKP, kendinden önceki 57 hükümetin 79 yılda kullandığı toplam kaynağın 3 katını 15 yılda kullandı. Yapılanı sattı. 79 yılda kullanılan dış borç kadar borç kullandı.