Başdanışman Bülent Gedikli neden istifa etti? Bülent Gedikli kimdir?

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasilerden bir olan Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli, dün akşam saatlerinde yine sosyal medya hesabı üzerinden görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gedikli'nin bu açıklamayı Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yapması dikkat çekti.

Bülent Gedikli, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Beklenmeyen bu ayrılığın nedeni merak edilirken Gedikli’den henüz bu yönde bir açıklama gelmedi.

2002’den itibaren üç dönem AKP’den milletvekili seçilen ve AKP genel başkan yardımcılığı da yapan Gedikli, üç dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran’da aday olamamıştı.

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MERKEZ’İN FAİZ KARARINA NE DEMİŞTİ?

Merkez Bankası’nın dün açıkladığı faiz kararı hakkında Bülent Gedikli, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. Gedikli yaptığı değerlendirmede, “Merkez Bankası geç likidite penceresi faizini 50 baz puan yükseltti.12.75 yükseltti ancak ne İsa’ya ne Musa’ya yaranamayacaktır. Çünkü enflasyona etkisi olmayacağı gibi piyasaların beklediği oranda değil; döviz kurunun düşüş eğiliminde olduğunu düşünürsek karışık mesaj verdi. FED’in faiz artırma kararının ardından, Merkez piyasalarla iletişimde daha fazla artış yapacağı beklentisini oluşturan haberler, yayınlar dolayısıyla şu anda karışık mesaj vermiş gibi oldu. Ancak Merkez Bankamızın bağımsız oldugunu piyasalar bir kez daha görmüş oldular.” ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Gedikli, bu paylaşımdan saateler sonra görevini bıraktığını açıkladı.

DOLAR ÇIKIŞIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz Eylül ayında dolar kurunda yaşanan hareketlilik Saray’ın başdanışmanları arasında gerginliğe neden olmuştu. Doların o dönemin en düşük seviyesine inmesinin ardından “Merkez Bankası müdahale etmeli” açıklamasında bulunan Bülent Gedikli’ye cevap, bir diğer Başdanışman Cemil Ertem’den gelmişti.

Ertem yaptığı açıklama, “Dalgalı kur rejimi uyguladığımız için kur seviyesine düşük ve bu seviye tehlikeli demek yanlış.” ifadelerini kullanmıştı. Gedikli ise katıldığı bir canlı yayında, Ertem için, ‘Arkadaşımız biraz tecrübesiz’ demişti. Ertem bu açıklamaya jet hızıyla cevap vererek, “Fikir ayrılığı gibi gereksiz bir tartışma alanı açılmasın” açıklamasında bulunmuştu.

BÜLENT GEDİKLİ KİMDİR?

Bülent Gedikli, 27 Temmuz 1964’te Trabzon’da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Şadıman.

Yeminli Mali Müşavir, Kamu Yöneticisi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını ABD Northeastern Üniversitesi Para Banka Bölümünde; doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iktisat politikaları alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığında maliye müfettişliği ve başmüfettişlik yaptı. Bakan Özel Danışmanlığı, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Özel sektörde yeminli mali müşavir olarak çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu. 22 ve 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Gedikli, evli ve 3 çocuk babası.