Bilecik’ten flaş açıklama!

Türkiye’nin birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinde çok geç kaldığını belirten TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ülkenin yeni hikayesinin sanayi 4.0’dan geçtiğini söyledi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) “Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” raporunu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı toplantıda kamuoyu ile paylaştı. The Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşümleri için gerekli yol haritasını ortaya koydu. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, dijital dönüşümdeki sanayi 4.0'ın önemine dikkat çekti. 2017 yılında dünyada en çok sanayi 4.0'ın konuşulduğunu söyleyen Bilecik, Türkiye'nin birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerine geç kaldığını hatırlatarak, “Bir an önce adapte olmamız gereken dördüncü sanayi devrimi, ‘dört dörtlük' bir devrimdir” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yeni hikayesinin sanayi 4.0'dan geçtiğini vurgulayan Bilecik, “4. sanayi devrimi, gümbür gümbür gelen bir devrimdir. Doların 4 TL olduğu günleri geride bırakmanın yolu, sanayi 4.0'ı yakalamaktan geçiyor. Ya doları 4.0 konuşacağız ya da sanayi 4.0'ı konuşacağız. Sanayi 4.0 konuşmak doların veya faizin ateşini konuşmaktan daha keyifli bir süreç yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.

TEKNOLOJİ ÜRETMELİYİZ

Sanayide dijital dönüşümü gerçekleştirmenin yarısının, teknolojileri üretim hatlarına ve değer zincirinin bütününe entegre etmekle ilgili olduğunu ifade eden Bilecik, “Diğer yarısı ise; bunu mümkün kılacak stratejileri ve politikaları hayata geçirebilmekle ilgili. Bu sürecin başarısının sürdürülebilirliği ise ancak ve ancak teknolojiyi ülkemizde geliştirmekle mümkündür. Türkiye'nin bilgi ve teknoloji üretmeden gelişmesi de, kalkınması da mümkün değildir. Türkiye, küresel bir güç olmak istiyorsa, bir an evvel kendi teknolojisi ile üretim yapmaya başlamak zorundadır” diye konuştu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da imalat sanayiinde son yıllarda hızlı bir gelişim gösterildiğini ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti. Elvan, sanayi 4.0'a geçiş sürecinin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

YATIRIM MALİYETİ OLDUKÇA YÜKSEK

“Türkiye’'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” çalışmasının sunumunu BCG Türkiye Yönetici Ortağı Aykan Gökbulut yaptı. Rapora göre, şirketlerin çoğunluğunun sanayide dijital dönüşüm konusunda bilgi seviyeleri yüksek. Dönüşüme hazır olduğunu düşünen şirketlerin oranı daha düşük. Türkiye'de sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm uygulama alanlarında henüz pilot projeleri gerçekleştirme aşamasında olduğu görüldü. Şirketlerin sanayide dijital dönüşüm oranı 100 üzerinden 44 oldu. Araştırmaya göre, sanayide dijital dönüşümün önündeki en büyük engel yüzde 27 ile yatırım maliyetinin yüksekliği. Yatırımın geri dönüşünün belirsizliği yüzde 18 ile ikinci sırada yer alırken, kalifiye çalışan yetersizliği de yüzde 16 ile üçüncü sırada yer aldı.