‘Birlik olursak terörü yeneriz’

Yeni yılın ilk dakikalarında yaşanan terör saldırısı tüm ülkede şok etkisiyaratırken, iş dünyasından birlik mesajı geldi. İşadamları ve sivil toplum kuruluşları birlik ve kardeşlik ile bu saldırıların üstesinden gelinebileceğiniaçıkladı.

Yeni yılın ilk dakikalarında yaşanan terör saldırısı tüm ülkede şok etkisiyaratırken, iş dünyasından birlik mesajı geldi. İşadamları ve sivil toplum kuruluşları birlik ve kardeşlik ile bu saldırıların üstesinden gelinebileceğiniaçıkladı.

Türkiye yeni yıla terör saldırısı ile girdi. Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da bir eğlence mekânına yapılan saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, iş adamlarından teröre karşı birlik mesajı yükseldi. İşadamları

terör saldırıları ile Türkiye'nin yalnızlaştırılmak istendiğine dikkat çekerek işçisi, sanayicisi, politikacısı

ile tüm ülkenin birlik içinde olması gerektiği mesajını verdi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın düşmanıdır. Kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır. Terör bir kez daha insanlık düşmanı olduğunu duyurdu. Yaşama, düşman olduğunu bildirdi” dedi.

TEK VÜCUT OLDUK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) yapılan açıklamada ise “Kimse unutmasın ki; biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, biriz, birlikteyiz ve ülkemize yapılan tüm saldırılara karşı tek vücuduz; ülkemizi de kimseye yedirmeyiz” sözlerine yer verildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu

(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke ve halk olarak hep birlikte terörün üstesinden gelecek güçte olduğumuzu belirtti. Palandöken, “Tez zamanda yapılması gereken, ülke yöneticilerinin akıllarını başına alıp güç birliği ile bu sorunun üstesinden gelmelidir” şeklinde konuştu. Anadolu Aslanları İşadamları

Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca “İçinde biraz olsun vicdan taşıyan insanoğlunun kabul edemeyeceği bu terör olayı, tüm insanlığa karşı yapılmış bir katliamdır” dedi.

TEPKİ YAĞDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi:

“İstanbul'da yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerde meydana gelen vahşi terör saldırısını lanetliyoruz. Sapkın ruhlu saldırganların nafile eylemleri Türkiye'nin huzurunu bozamayacak.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan:

“Terörün, bizlere yaşattığı tüm acılara rağmen barış ve kardeşliğimizi bozmasına; geleceğimize olan inancımızı sarsmasına asla izin vermemeliyiz.”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle:

“Üzüntümüzü içimize atacağız ve umutsuz kalmayacağız. 80 milyonun kenetlenmesiyle her türlü kötülüğün

üstesinden geleceğiz.”

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk:

“Sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya yapılmış bir terör saldırısı olduğunu belirtip nefretle kınıyoruz.”