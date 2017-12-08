Bitcoin’de büyük dalgalanma

Dijital para birimi Bitcoin'de hareketli saatler yaşanıyor. 19 bin 380 dolara kadar çıkan Bitcoin fiyatı daha sonra 15 bin 145 dolara düştü. Dijaital para biriminin şuan ki değeri ise 16 bin 715 dolar.

Bitcoin’in değeri dün 14 bin ve 16 bin doları geçmesinin ardından bugün de 19 bin 380 dolara kadar çıktı. Bitcoin’in değeri, 19 bin dolara çıktıktan sonra 15 bin 145 dolara kadar düştü. Bitcoin daha sonra tekrar 16 bin 715 dolara kadar çıktı.

BITCOİN NASIL ÜRETİLİYOR?

Teknoloji nerelere geldi dememize sebep olacak gelişmelerden olan dijital para birimleri son dönemlerde yaptıkları yükselişle sürekli gündemde kalıyor. Özellikle Bitcoin’in son dönemdeki yükselişi diper para birimlerinden Ethereum’u da göz önüne çıkardı. Dijital madencilik işi yüksek performanslı bilgisayarlar gerektiriyor. Tahminlerin ötesinde güçlü bilgisayarlar oluşturan dijital madenciler bilgisayar bilişenleri fiyatlarını da etkiliyor.

ÜLKELERDEN FAZLA ELEKTRİK TÜKETİYORLAR

Shiftdelete’de yer alan habere göre dijital madencilik işlemlerinin tükettiği elektrik inanılmaz boyutlara ulaştı. En çok kullanınan dijital para birimi olan Bitcoin ve Ethereum, 14.54 TWh ve 4.69 TWh güç tüketimine sebep oluyor. Ethereum üretmek için tüketilen elektrik, Moldova’nın tükettiği elektrikle eşit seviyeye geldi. Bitcoin için tüketilen elektrik ise Türkmenistan ile aynı seviyelerde. Toplamda ise 17 milyonluk ülkelere eşit elektrik tüketimi yaşanıyor.

BiTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Para oluşturma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere “madenci” denilmektedir.