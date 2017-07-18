Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

BNP Paribas’a rekor ceza

Federal Rezerv Kurulu BNP Paribas'a güvenilir olmayan işlem yaptığı gerekçesiyle 246 milyon dolar para cezası verdi.

11:2818 Temmuz 2017
Ekonomi
BNP Paribas’a rekor ceza
Federal Rezerv Kurulu BNP Paribas'a güvenilir olmayan işlem yaptığı gerekçesiyle 246 milyon dolar para cezası verdi.

Financal Times’In haberine göre, ABD Rezerv Kurulu, Fransız bankacılık devi BNP Paribas ve bazı iştiraklerine döviz piyasasında “güvenilir olmayan ve kusurlu” işlem yaptığı gerekçesiyle 246 milyon dolar para cezası verdi.

75 ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas geçen sene 43.4 milyar euro gelir elde etmişti. BNP Paribas konuya ilişkin yaptıpğı açıklamada, “Grubun operasyonlarındaki yüksek standartların açık bir ihlâli olan geçmiş suistimal nedeniyle derinden pişmanlık duymaktadır.” ifalederini kullandı.

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar