BNP Paribas’a rekor ceza

Federal Rezerv Kurulu BNP Paribas'a güvenilir olmayan işlem yaptığı gerekçesiyle 246 milyon dolar para cezası verdi.

Financal Times’In haberine göre, ABD Rezerv Kurulu, Fransız bankacılık devi BNP Paribas ve bazı iştiraklerine döviz piyasasında “güvenilir olmayan ve kusurlu” işlem yaptığı gerekçesiyle 246 milyon dolar para cezası verdi.

75 ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas geçen sene 43.4 milyar euro gelir elde etmişti. BNP Paribas konuya ilişkin yaptıpğı açıklamada, “Grubun operasyonlarındaki yüksek standartların açık bir ihlâli olan geçmiş suistimal nedeniyle derinden pişmanlık duymaktadır.” ifalederini kullandı.