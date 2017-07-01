Delivery Hero borsaya açıldı

Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero'nun halka arzı tamamlandı. Alman devin piyasa değeri 4.3 milyar Euro'yu aştı.

Yemeksepeti’nin Alman sahibi Delivery Hero Frankfurt Borsası’nda halk arz oldu.

Financial Times’ın haberine göre; Şirket hisseleri ilk işlem gününde yüzde 2.9 yükselerek 26.25 euroya çıktı. Şirket halka arzdan 465 milyon euro gelir elde etti.

Şirketin piyasa değeri 4 milyar 386 milyon euro oldu. Online yemek siparişi pazarı global anlamda çetin bir rekabete sahip. Uber ve Amazon'un devreye girmesinin yanısıra Just Eat ve Diveroo da pazardaki ciddi oyuncular arasında. 2011 yılında kurulan Delivery Hero'nun platformlarında 150 bin restorant bulunuyor.

2015 yılında Delivery Hero 589 milyon dolara online yemek siparişi alanında en büyük satın almayı yaparak Yemeksepeti'ni satın almıştı.

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