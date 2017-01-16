Dolar kaç lira oldu? Dolarda son durum nedir? (16 Ocak Pazartesi)

Dolar kaç lira oldu? Doların TL karşısında yükselişi devam ediyor. Merkez Bankası'nın geçen hafta müdahelelerine rağmen dolar, lira karşısında değerini yükseltmeyi başardı? Peki Dolar kaç lira? Doların son durumu nedir?

Dolar kaç lira oldu? Doların TL karşısında yükselişi devam ediyor. Merkez Bankası'nın geçen hafta müdahelelerine rağmen dolar, lira karşısında değerini yükseltmeyi başardı? Peki Dolar kaç lira? Doların son durumu nedir?

Dolar kaç lira oldu? Türkiye’de bu sıralar en çok aranan konu doların son durumu ne oldu şeklinde. Anasaya değişikliği için Meclis’te başlayan oylama ile doların TL karşısında yükselişi ve inişi yüksek değerler arasında olmaya başladı. Geçen hafta 3.90 lirayı bulan dolar, bu hafta 3.70 civarlarında başladı. Peki şu an dolar kaç lira? İşte saat 15.00 itibariyle dolar/TL oranları…



DOLAR ALIŞ: 3,7749

DOLAR SATIŞ: 3,7774

Dolar, güne 3.76 ile başladı. Gün içerisinde 3.75 liraya kadar düşse bile şu sıralar 3.780 sınırını zorluyor. Doların lira karşısında değişikliği, yeni anayasa oylaması ile Trump’ın görev başına geçecek olması etkliyor. TBMM’de yapılan oylama da ilk tur sona erdi. İkinci Tur ise çarşamba günü başlayacak.

Doların TL karşısında değerini etkileyecek bir diğer unsur ise Trump. ABD Başkanlığı koltuğuna oturmasına az zaman kala, piyasalarda bir tedirginlik var. Trump’ın koltuğa oturmasıyla doların tüm dünyada büyük bir dalgalanma yaşacağı uzmanlar tarafından öngörülüyor. Bakalım bu durum dolar/TL oranını nasıl etkileyecek?