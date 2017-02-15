Dolar neden düşüyor?

Dolar Türk Lirası karşısında Fed Başkanı Yellen'in mart ayında faiz artırımı sinyali vermesiyle hafif de olsa yükselmesine rağmen son bir ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Çin'den gelen enflasyon verisi ve Yellen'in konuşmasına rağmen Fed'in faiz artırımını haziran ayında yapacağı düşüncesi doların ateşini düşürüyor.

Dolar Türk Lirası karşısında Fed Başkanı Yellen'in mart ayında faiz artırımı sinyali vermesiyle hafif de olsa yükselmesine rağmen son bir ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Çin'den gelen enflasyon verisi ve Yellen'in konuşmasına rağmen Fed'in faiz artırımını haziran ayında yapacağı düşüncesi doların ateşini düşürüyor.

Gelişmekte olan ülkelerde işlem gören hisseler 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Borsa İstanbul dünü 88 bin 82 puan seviyesinde kaparken son bir ayda ciddi bir yükseliş trendi içinde. Dolar/TL ise dün 3.63 seviyelerine kadar inerek beş haftanın en düşük seviyelerini gördü.

Petrol fiyatları yatay seyretmesine rağmen ruble beş gündür dolar karşısında değerleniyor. Çin eflasyon verisiyle ilgili yorumlarda bulunan Danske Bank’ın Baş piyasa analisti Jakob Christensen, “Yüzde 2.5 enflasyon Çin için yeterli değil. Merkez Bankası’nın hedefi yüzde 2.5’tu. Yüzde 3’lük bir enflasyon Çin için olumlu değil. Çin daha sıkı bir para politikası izleme kararı alabilir” diye konuştu.

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TÜRKİYE’NİN AŞİL TOPUĞU

Hindistan Rand’ı dün dolar karşısında yüzde 1, Kore Won’u yüzde 1 ve Türk Lirası yüzde 0.5 değer kazandı. Christensen Türk Lirası’nın dolar karşısında içinde bulunduğu bu değer kazancının çok önemli bir gelişme olmadığını belirterek cari açığa vurgu yaptı. Cari açık yurt dışında Türkiye’nin ‘Aşil topuğu’ olarak tanımlanıyor. Christensen, Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: Türkiye denince aklımızda bulundurmamız gereken bazı şeyler var. Terör korkusu ve Rusya ile ticaretin yavaşlaması bunlardan biri.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, ” Kurda 3.6375 ve 3.59 seviyeleri önemli destekler. Yeniden yükselişten bahsedebilmemiz için 3.67-3.68 bölgesi üzerinde kapanışlar görmeliyiz” diye konuştu.