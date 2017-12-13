Suudi Prens’in serveti eriyor

Suudi Prens El Velid bin Talal göz altına alındığından bu yana serveti 2 milyar dolar eridi. Şirketi Kingdom Holding ile kimse iş yapmak istemiyor. Prens serbest kalmak için Suudi Krallığı ile pazarlık halinde.

Marmaris ve Bodrum'da yaptığı tatillerle tanınan Suudi Prens El Velid Bin Talal zor günler geçiriyor. Dünyanın en zengin Arab'ı olan Talal hala bu unvanını korurken tutuklandığından bu yana geçen iki ay içerisinde servetinden 2 milyar dolar kaybetti.

Financial Times'ın haberine göre Talal'ın şirketi Kingdom Holding'de de işler iyi gitmiyor. Şirket Talal'ın tutuklanmasının ardından değerinin 5'te 1'ini kaybederek piyasa değerini 8.5 milyar dolara düşürdü. Kingdom Holding'in yüzde 95'i Prens Talal'a ait.

‘MALİ YAPIMIZ SAĞLAM’

16 milyar dolarlık serveti olan prensin şirketi Kingdom Holding 12.5 milyar dolarlık bir parayı yönetiyor. Şirketin CEO'su Talal Al Maiman, “Mali yapımız sağlam” açıklamasını yaparak şirketin yoluna devam ettiği mesajını veriyor.

İsmini vermek istemeyen bir Suudi bankacı, “Kimse onlarla iş yapmak istemiyor. Şu an prensin bittiğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu. 159 kraliyet ailesi üyesiyle birlikte Riyad'taki Ritz Carlton'da tutulan El Velid bin Talal'ın Suudi Arabistan yönetimiyle belli bir ücret karşılığında serbest kalmak için konuştuğu iddia ediliyor.