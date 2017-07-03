Emekli maaşı ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre en düşük işçi emeklisi maaşı 80 TL civarında zamlandı. Aylık enflasyon yüzde 0.27 düşüş gösterirken enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.90 arttı.

Emeklilere yılın ilk altı ayı için yüzde 5.89 zam yapılacak. Memurların ücretleri ise yüzde 4+2.89 artacak.

TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,27 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,36 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %1,05 ile eğitim grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde %1,03, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,52, ev eşyasında %0,48 ve konutta %0,31 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,25 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,06, ulaştırmada %0,84, haberleşmede %0,39 ve eğlence ve kültürde %0,14 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %21,70 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %14,34, ulaştırma %14,07, sağlık %12,66 ve çeşitli mal ve hizmetler %11,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları.

Aylık en yüksek artış %0,49 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,28 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,42 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %10,74 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Haziran 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 67 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 213 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.