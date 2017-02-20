‘EÜAŞ’a ait santrallerin Varlık Fonu’na devri planlanıyor’

Reuters'a konuşan ekonomi yetkilileri, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait toplamda 1,000 MW'lık santral kapasitesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devrinin planlandığını söyledi.

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir ekonomi yetkilisi, “TVF’nin portföyünün çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi kapsamında yeni bazı adımlar planlanıyor. Bu kapsamda bazı akarsu santrallerinin TVF’ye devri öngörülüyor” dedi.

Aynı yetkili, bu kapsamda EÜAŞ’a ait bazı santrallerin TVF’ye devrinin planlandığını belirterek, “Kararın yakın zamanda alınması planlanıyor. Söz konusu hidroelektrik santralleri 100 MW civarında olabilir ama daha büyük birkaç santralle de 1,000 MW’ye ulaşılabilir” dedi.

TÜRKİYE’NİN TOPLAM GÜCÜ 75 BİN MW

Aynı yetkili, uygun görülmesi halinde santrallerin toplam büyüklüğünün 1,000 MW’nin üzerine de çıkabileceğini bildirdi.

Türkiye’nin toplam kurulu gücü 75,000 MW’nin üzerinde bulunuyor.

REUTERS