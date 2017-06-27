Fon işten atma yetkisi istiyor

TPAO ve BOTAŞ’ta çalışan personeli işten çıkarmakta zorlanan Varlık Fonu için özel yasa hazırlanıyor. Hükümetin Meclis’e sunduğu tasarı yasalaşırsa binlerce işçi işten çıkarılabilir

TPAO ve BOTAŞ'ta çalışan personeli işten çıkarmakta zorlanan Varlık Fonu için özel yasa hazırlanıyor. Hükümetin Meclis'e sunduğu tasarı yasalaşırsa binlerce işçi işten çıkarılabilir.

Büyük tartışmalarla kurulan Türkiye Varlık Fonu (TVF), portföyüne aldığı TPAO ve BOTAŞ'ta çalışan personeli mevcut yasalar nedeniyle işten çıkarmakta zorlanınca bir yasa değişikliği hazırlandı. Hükümetin Meclis'e sunduğu tasarı yasalaşırsa Fon'un yönetimine alınan TPAO ve BOTAŞ'ta çalışan binlerce personel kamu zırhından çıkarılarak, kolaylıkla işten atılabilecek.

Varlık Fonu, kurulduktan hemen sonra portföyüne katılan kamu kurumlarında yeniden yapılandırma operasyonu başlattı. Kurumlar idari ve uygulama birimleri itibarıyla özel sektörün çalışma düzenine dönüştürülürken, kurumlardaki ihtiyaç fazlası personel de belirlendi. Ancak TPAO ve BOTAŞ'taki yaklaşık 3 bin 500 personelin kamu statüsüne tabi çalışıyor olması fonun personel azaltarak yapılandırma operasyonuna engel oldu. Bunun üzerine personelin kolay yoldan işten çıkarılmasını sağlayacak formül aranmaya başlandı.

TASARI TBMM'DE

Sonunda bu konudaki formül İş Mahkemeleri Kanunu'nda yapılacak değişiklikle bulundu. Hükümet bu amaçla hazırlanan yasa tasarısını Meclis'e gönderdi. Adalet Komisyonu'nda görüşülen tasarı halen TBMM Genel Kurul gündeminde bekliyor.

Tasarıya göre, TPAO ve BOTAŞ'ın yanı sıra TEMSAN, Sümer AŞ, Şeker AŞ ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde çalışan toplam 7 bini aşkın personel, yargılama itibarıyla kamu statüsünden çıkarılacak. Böylece idari yargı yerine iş mahkemelerine tabi hale getirilecek bu personelin ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek daha kolay işten çıkarılacak.

Halen kamu personeli statüsünde çalışan bu kurumlardaki personel, haklı bir neden olmadıkça ve personel kendisi istemediği sürece 65 yaşına kadar işten çıkarılamıyor. Bugüne kadar işten çıkarılmaya çalışılan bu kurumlardaki çok sayıda personel, idare mahkemelerine dava açarak kurumlarına geri döndü. Tasarının yasalaşması halinde, bu kurumlardaki personelin tamamı iş mahkemelerine tabi hale gelecek ve artık işten atılanlar idari yargıda değil, iş mahkemelerinde haklarını arayacak. Ancak iş mahkemeleri, idare mahkemelerine göre heyet yerine tek hakimle toplanıp çok daha çabuk karar verdiği gibi ihbar, kıdem ve izin alacakları dahil yasal hakları ödenmiş davalarda haklı fesih kararı da verebiliyor.

Davaların önünü kesmek istiyorlar

Personelin kamu statüsünü kaldıracak maddenin gerekçesinde, düzenlemenin işten atmaları kolaylaştırmak için yapıldığı üstü kapalı olarak açıklandı. Gerekçede düzenleme şöyle savunuldu:

“BOTAŞ ve TPAO gibi kurumların özel hukuk tüzel kişisi niteliğinde olmaları, bunların personelinin de işçi statüsünde özel hukuk hükümlerine tabi olması gerektiği, bu sebeple bunların kendi personeliyle yaptığı sözleşmenin de özel hukuk hükümlerine tabi olması gerektiği kabul edilmektedir. Kaldı ki ciddi bir rekabet ortamı içinde kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren ve özel hukuka tabi bu teşebbüs ve bağlı ortaklıklar ile bunların personeli arasındaki uyuşmazlıkların idari yargı denetimine tabi olması idari yargı mekanizmasıyla da örtüşmemektedir. Bu kuruluşlarla ilgili davalarda idare mahkemeleri çoğunlukla kıdem ve ihbar tazminatı veya yıllık izin ücreti gibi iş mahkemelerinin görev ihtisas alanına giren konularda karar vermektedirler.”