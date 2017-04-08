Gayrimenkul liginde İzmir öne geçti

Konut fiyat artışında 150 kent arasında İstanbul 17’ncilikten 31’inciliğe, Ankara ise 6 basamak birden düşerek 43’üncülüğe geriledi. Sadece İzmir 2 basamak yükselerek 20’nci sıraya çıktı

İngiltere merkezle uluslararası gayrimenkul şirketi Knight Frank, 2016'nın son çeyreğine ilişkin global konut fiyatları endeksi raporu yayınladı. Dünyadaki 150 kenti kapsayan raporda Çin istilası yaşandı. Fiyat artışının en çok görüldüğü 10 kentin 9'unun Çin'de bulunduğu belirtildi. Bu kentleri ortalama yüzde 23.7'lik konut fiyatı artışı ile Yeni Zelanda başkenti Wellington izledi. İzmir Avrupa bölgesinde fiyatların en çok arttığı 3'üncü kent oldu. İstanbul ve Ankara'daki fiyat artış hızı ise bir önceki çeyreğin gerisinde kaldı.

AVRUPA LİDERİ OSLO

Avrupa bölgesinde Norveç başkenti Oslo yüzde 21.7 ile fiyat artışı lideri olurken, onu yüzde 19 ile Macar başkenti Budapeşte izledi. İzmir ise yüzde 17.6'lık fiyat artışıyla bu bölgede üçüncü, dünya sıralamasında ise 20'nci oldu. İzmir, bir önceki çeyrek dönemle ilgili raporda yüzde 15.6'lık fiyat artışıyla 22'nci olmuştu.

2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 16.6'lık fiyat artışıyla 17'nci olan İstanbul, son çeyrekte artış oranının 11.6'ya düşmesiyle 31'inci sıraya geriledi. Ankara ise bir önceki çeyreğe göre fiyatların yüzde 8.8'den 9'a çıkmasına rağmen sıralamada 37'ncilikten 43'üncülüğe düştü.

Raporda, 2016 yılında endeks genelinde görülen ortalama yüzde 6.6'lık artışın son 3 yılda görülen en büyük oran olduğuna dikkat çekilirken, “Ancak Çin kentlerini endeksten çıkarırsak endeksteki artış 2016'da yüzde 4.9 olur” denildi.

İtalya'dan Bolonya ve Trieste, Yunanistan'dan Atina ve Selanik, İskoçya'dan Edinburgh, Japonya'dan Tokyo, Fransa'dan Marsilya, Makedonya'dan Üsküp gibi kentlerde fiyat artışının sıfıra yakın olması dikkat çekti. Roma, Milano, Venedik, Napoli, Palermo gibi İtalyan kentlerinde fiyatlar düştü.

Düşük faiz oranları etkiledi

RAPORDA, Oslo'daki yüzde 22'ye yakın fiyat artışının arkasında düşen işsizlik oranı ve rekor düzeyde düşük olan faiz oranlarının yanı sıra, alım gücünün artmasının olduğu belirtildi. Amsterdam ile Utrecht ve Rotterdam gibi Hollanda kentlerinde ise fiyatların çift haneleri sayılarla artmasında arz eksikliğinin etkili olduğu ifade edildi. Diğer yandan, Çin'de ise kredilere ve satın almalara getirilen kısıtlamalar nedeniyle 2016'nın son çeyreğindeki müthiş fiyat artışının devam etmesinin beklenmediği tahmininde bulunuldu.